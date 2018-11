Sinterklaas twee keer in centrum van Haren op 17 en 24 november

Door: Redactie

INTOCHT 17 NOVEMBER

Zaterdag 17 november om 13.30 uur arriveert Sinterklaas met zijn talrijke gevolg in Haren. De aankomst per rijtuig is bij de rotonde (Rabobank). Daar wordt de hoge gast opgewacht door Rineke Regelaar, een orkest en waarschijnlijk vele tientallen kinderen. Te voet gaat het gezelschap in optocht door het dorp naar het Raadhuisplein. In de optocht rijden bijzondere voertuigen mee, zoals Sinterklaas’ splinternieuwe rijdende Pepernootfabriekje. Wel tachtig Pieten zullen Sint begeleiden. Sint neemt tijd om kinderen een hand te geven en even heel kort bij te praten.Tussen 14.45-15.00 uur is de aankomst op het Raadhuisplein, waar de burgemeester Sinterklaas op het podium ontvangt. In een korte podiumshow kunnen kinderen meedoen en rond 15.30 uur worden aan alle kinderen cadeautjes uitgedeeld.

WERKKAMER DORPSKERK 24 NOVEMBER

Zaterdag 24 november is Sinterklaas met zijn Pieten de hele dag in de Dorpskerk, waar hij zijn werkkamer heeft ingericht. Kinderen kunnen daar tussen 10.00-16.30 uur knutselen, tekenen, zingen en dansen met Pieten. Uiteraard zijn Sinterklaas en zijn Hoofdpiet aanwezig om de kinderen te woord te staan. Vorig jaar was de toeloop zo groot dat er te lange wachttijden ontstonden. De organisatie experimenteert daarom nu met een systeem van tickets bij de ingang. Daarop staat telkens het tijdvak van 30 minuten waarbinnen de kinderen bij Sinterklaas en Hoofdpiet terechtkunnen voor een praatje. Intussen kan er natuurlijk worden gezongen en gespeeld.

De intocht en de werkkamer worden ook dit jaar op verzoek van Sinterklaas georganiseerd door de Werkgroep Intocht, die bestaat uit louter vrijwilligers.