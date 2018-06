Skyline van Haren wordt gerepareerd

Door: Redactie

De Dorpskerk is een bepalend element in de skyline van Haren. Markant en herkenbaar. De torenspits van 42 meter hoog is zichtbaar vanuit alle windstreken. Enkele weken geleden werd een poging gedaan om de haan weer terug te plaatsen op de spits, maar daarbij bleek dat het dak (uit 1914) verrot was.

Deze week (28 juni) trok opnieuw een hoogwerker de aandacht en tegen en strakblauwe hemel tekende zich een ‘bakje met mensen’ af. Zij zijn ook vandaag nog bezig de torenspits te repareren, waarna de haan weer op zijn plek kan worden gezet. De Dorpskerk heeft twee eigenaren. De kerk is van de Hervormde gemeente, de toren (met onderhoudsplicht) is van de gemeente Haren.

Deze houten spits dateert uit 1914, toen rijksbouwmeester C.H. Peters het schilddak met twee topgevels heeft vervangen door een hoge spits met acht kanten en vier topgevels. Hiermee kreeg de toren zijn oorspronkelijke vorm terug. Door Krabbendam Restauratiewerken zijn in de werkplaats voorbereidende werkzaamheden gedaan zodat de spits weer hersteld kan worden. Daarnaast beraadt Wieringa Molenbouwadvies zich over de mogelijke oorzaak van de aangetaste spits. Dit is van belang om te weten zodat men een lange levensduur van de herstelde spits kan realiseren.





Zo zag de spits er tot 1914 uit.