Slagerij De Buurderij Noordlaren wint 4e prijs in landelijke wedstrijd

Nieuws:

Door: Redactie

Slagerij de Buurderij heeft de 4e plaats behaald bij het Perfecte Pekelvlees, de vakwedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers en aangejaagd door culinair journalist Felix Wilbrink bij De Telegraaf. Op 5 november ontving slager Henk Warners de vierde prijs uit handen van juryvoorzitter Felix Wilbrink.

De vakwedstrijd Het Perfecte Pekelvlees is georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers na een oproep van culinair journalist Felix Wilbrink van De Telegraaf. Pekelvlees is zoals de naam al doet vermoeden vlees dat in de pekel wordt bewaard. De naam is afkomstig uit de tijd van de VOC waar aan boord van de schepen, om de bemanning te voeden, het vlees in houten vaten in pekel werd bewaard. Het vlees bleef in deze vaten maanden goed, maar was door de langdurige opslag bremzout. Het pekelvlees werd gekookt gegeten. Later was dit gezouten product uit de runderborst vooral ook populair in de Joodse gemeenschap en vooral als onderdeel van het broodje ‘half om’ naast lever.

De keuring

Op basis van een uitgebreide keuring zijn alle ingezonden stukken pekelvlees beoordeeld. De jury, bestaande uit branche erkende meesterslager Dennis van Dun (Slagerij Van Roessel, Waalwijk), expert worstmaker Paul van Trigt en juryvoorzitter Felix Wilbrink, heeft alle inzendingen met veel zorg en aandacht gekeurd om tot dit oordeel te komen. Bij de beoordeling wogen alle onderdelen van perfect stuk pekelvlees mee zoals smaak, geur, kleur, samenstelling en bewerking.

De jury zei over het perfecte pekelvlees van Slagerij de Buurderij: “Een romige pekelvlees waar je blij van wordt.”

Top 5

1

Keurslagerij Jos Smal, Blokker

2

Uw ambachtelijke slager Lieuwe Nicolaï, Oosterwolde

3

Keurslagerij Marcel Dekker, Beverwijk

4

Slagerij Zumbrink, Cothen

4

Slagerij de Buurderij, Noordlaren

5

Keuslagerij Gleis, Aalten

5

Slagerij Runderkamp, Volendam