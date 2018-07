Slechtziende Gerard Uilenberg: ‘Van de krant lezen krijg ik een zwarte neus’

Door: Redactie

Gerard Uilenberg, in het dagelijks leven onder meer presentator bij radio Haren FM, is slechtziend. In een ervaringsles liet hij vrijdag 8 juni zijn omgeving voelen hoe dat is.

Vrijdagavond, koopavond in Haren. Op de parkeerplaats achter de Jumbo lopen verschillende stelletjes te dwalen. Van elk duo draagt één persoon een soort duikbril. De meesten lopen hand in hand of gearmd. Twee dames wandelen achter elkaar. De achterste vrouw heeft haar handen om de heupen van de voorste gelegd. Een vrouw loopt aarzelend een trapje op en af, alsof ze het voor het eerst doet. Bij de ingang van de NOVO-locatie staat Gerard Uilenberg, zichtbaar genietend van de verbaasde reacties van de brildragers. Gerard is slechtziend. Door een erfelijke oogziekte ziet hij in de verte zo’n acht procent met zijn linkeroog en met rechts nog veel minder. ‘Mensen vragen me vaak hoe het nou is om zo weinig te zien’, zegt hij. ‘Daarom heb ik samen met Bartimeus, de organisatie die me begeleidt, een ervaringsles georganiseerd voor de mensen met wie ik in het dagelijks leven te maken heb.’

Hulpmiddelen en trucs

De les, voor zo’n vijfenveertig aanwezigen, is begonnen met theoretische informatie en plaatjes. Slechtziend zijn betekent niet alleen dat je slecht ziet, maar ook dat je slechts een klein deel van je omgeving ziet. Een heldergroene boom voor een knalblauwe lucht is een donkergrijze vlek op een lichtgrijze achtergrond. Nog een voorbeeld: in een gezicht zijn ogen, neus en mond niet terug te vinden. Voor wie slechtziend is, bestaat een groot deel van het leven uit een zoektocht naar passende hulpmiddelen en trucs, het ontwikkelen van een geweldig geheugen en hard werken aan je zelfstandigheid. ‘Van krantlezen krijg ik een zwarte neus’, illustreert Gerard. Als hij iemand vraagt of die heeft gezien dat diens buurman twee stoelen verderop zit, reageert die verbaasd: ‘Hee, helemaal niet gezien!’ Gerard ziet het ook niet. ‘Ik heb onthouden waar jullie zijn gaan zitten toen je binnenkwam.’



Duikbril

Dan mogen de aanwezigen ervaren wat Gerard dagelijks ervaart. De duikbril verandert de wereld in een dichte mistbank en je maatje in een reddingsboei. ‘Gerard ziet nog minder dan ik dacht’, reageert iemand na afloop. Anderen wilden overal aan voelen, hadden moeite om afstanden te schatten of waren blij dat ze hun maatje goed kenden en vertrouwden. Één vrouw ervoer een voordeel: ‘Als slechtziende sjoel ik minder slecht dan wanneer ik het zie!’ (GB)

Foto: Rechts Gerard Uilenberg, links een deelnemer die door een bril ervaart hoe slechtziendheid voelt.