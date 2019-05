Sociaal en ondernemend: Even ontsnappen aan je handicap in Noordlaren

Door: Redactie

Nynke Sietsche Lettinga is ergotherapeut. Zij helpt mensen zich te bevrijden uit lichamelijke beperkingen door ze praktische adviezen te geven over hoe ze activiteiten kunnen uitvoeren en ook door het aanbieden van praktische hulpmiddelen. Anne Agema was ambulant onderwijskundige en heeft zich gespecialiseerd in kinderen en jongeren met een hulpvraag waar ze een begeleidingsdienst voor heeft opgezet, Anne’s Studio. Ze waren ooit collega’s bij Koninklijke Visio in Haren en werken inmiddels (interprofessioneel) samen, de dames maken gebruik van elkaars expertise. Anne heeft een logeerhuis in Noordlaren waar kinderen een fijne tijd beleven en hun ouders krijgen even een adempauze, Respijtzorg.

foto: Nynke Sietsche (links) en Anne…



In haar boerderij in Noordlaren heeft Anne slaapkamers met hooglaagbedden laten inrichten. “Binnenkort gaan we verbouwen voor nog meer slaapkamers”, zegt ze. “Op dit moment kunnen we twee logees ontvangen, vaak in de weekenden. Er is voortdurend voldoende begeleiding in huis, zodat de zorg is gegarandeerd.” Het logeerhuis is tevens de thuisbasis voor de maandclub. Daar zitten kinderen met een beperking en wordt er gekeken naar mogelijkheden. “We koken samen, we gaan naar concerten en hebben aandacht voor het ontwikkelen van vriendschappen, eigenlijk doen we alles waar opgroeiende kinderen behoefte aan hebben”, zegt Anne. “Ze leven in een wereld waar alles voor ze wordt geregeld, omdat ze afhankelijk zijn van zorg. Maar ze willen natuurlijk ook wel eens ‘gewoon’ zijn. In de maandclub willen we daar de ruimte voor bieden.”

Oplossingen

Nynke Sietsche geeft de kinderen als ergotherapeut letterlijk vrij baan. “Meestal zijn er allerlei lichamelijke redenen waarom ze géén vlot kunnen bouwen om het water op te gaan. Het is juist mijn uitdaging om het tóch mogelijk te maken. Ik ben positief ingesteld: het kán.” Een ander voorbeeld: een meisje met ernstige motorische beperkingen op het VWO kreeg moeilijkheden met het maken van werkstukken, omdat ze een onleesbaar handschrift had. Met hulp van de ergotherapeut leerde zij een computer bedienen en maakt nu haar verslagen digitaal. Het kan dus wél!

Zelf doen

De twee vrouwen worden gedreven door een eigen visie op de zorg. Anne: “De zorg neemt vaak allerlei taken over om tijd te besparen. Doordat we in een maatschappij zitten waar tijd en geld onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden wordt er regelmatig gekozen voor efficiënt werken. In het logeerhuis nemen we daarentegen alle tijd om iemand zelf zijn brood met een vork te laten eten wanneer we zien dat kinderen dit motorisch aankunnen.” De twee enthousiaste vrouwen vinden het ook fijn dat de kinderen hier nieuwe contacten kunnen opdoen buiten het ‘eigen kringetje’. En als zij het programma van de maandclub opstellen, denken ze in kansen en niet in hindernissen.

In het najaar gaan Anne en Nynke Sietsche zes bijeenkomsten organiseren voor jongeren van 16-24 jaar met een beperking ter voorbereiding op hun toekomst. Meer informatie en contact: www.annesstudio.nl en www.ergotherapielettinga.nl