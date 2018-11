Spannende nachtelijke klus rond spoortunnel Oosterhaal

Nieuws:

Door: Redactie

In de nacht van vrijdag op zaterdag a.s. wordt een geprefabriceerd betonnen spoordek van 500.000 kilo per dieplader vervoerd door donker Haren.

Aannemer Reimert heeft Wagenborg opdracht gegeven het gevaarte te transporteren vanaf de voorzijde van het station Haren naar de Walstroweg. Daarbij neemt met de spoorwegovergang Oude Middelhorst en draait vervolgens de Wederikweg in. Dit project is zorgvuldig voorbereid, zegt projectleider Marcel de Vries van Reimert. Er worden zelfs obstakels (zoals paaltjes en lantaarns) tijdelijk verwijderd. Volgens De Vries hoeft men niet bang te zijn dat de weg wordt vernield onder het grote gewicht. De dieplader heeft tientallen wielen, waardoor de druk gelijkmatig wordt verdeeld en vergelijkbaar wordt met een gewone vrachtwagen.