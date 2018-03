Spectaculair theater op de hielen van de actualiteit

Door: Redactie

Salam is een energieke voorstelling met zes acteurs van het Noord Nederlands Toneel, zes dansers van Club Guy & Roni en zes muzikanten van Asko|Schönbergs K[h]AOS. De Marokkaans-Vlaamse Fikry El Azzouzi schreef de teksten, acteur Jack Wouterse speelt de hoofdrol.

Hoezo Salam?

Na de succesvoorstelling Carrousel vorig jaar laat regisseur Guy Weizman zich voor Salam inspireren door de huidige onrust in de samenleving en de gespannen verhoudingen tussen het Midden-Oosten en het Westen. Hij koos voor het verhaal van Abraham/Ibrahim, waarmee het volgens de overleveringen begon; een familieruzie en een verwijdering tussen twee broers.

Een verhaal over liefde, verraad, spijt en compassie, vertaald naar deze tijd; verwacht vooral geen klassiek bijbeldrama. Weizman, zelf opgegroeid ‘tussen twee werelden’, in Israël als kind van Marokkaanse ouders: “Het is een hoopvolle voorstelling, maar geen all you need is love. Ik ga keihard in op het conflict. Op de pijnpunten. Om van daaruit te laten zien in wat voor belachelijke situatie we terecht zijn gekomen.”

Jack Wouterse speelt Abraham/Ibrahim. “Ik zei meteen ja tegen deze rol. Ik vind het alleen al geweldig om te mogen werken met deze mensen, die overal vandaan komen, met hun verschillende achtergronden. Dat geeft zo’n energie! We zouden dat allemaal moeten ervaren. Ik ben er erg voor: mixen die hap.”

In Salam wordt soms (toegankelijk) Engels gesproken. Dit wordt vertaald met Nederlandse boventiteling. Alle Nederlandse teksten krijgen Engelse boventiteling. Daarmee is Salam geschikt voor zowel Nederlands- als Engelstaligen.



Salam gaat op 10 maart in première in de Stadsschouwburg Groningen en toert t/m 18 mei door Nederland en België. Meer info en tickets: nnt.nl/salam.