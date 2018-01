Spinning Marathon bij Studio Energy voor KWF

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 26 januari is er weer een 24-uurs spinningmarathon voor Stichting Mont Ventoux. De organisatie stelt gerust: “Dit houdt niet in dat u 24 uur moet fietsen, maar elk vol uur start er een nieuwe uitdaging. De kosten zijn €10,00 per fiets/per uur.”

Het is de bedoeling dat mensen met conditie én het hart op de goede plaats een uurtje (of meer) reserveren. Per uur is plaats voor 20 deelnemers. Er wordt ook ’s nachts gefietst. Dat levert een bijzondere sfeer op.

Mail uw aanmelding naar teamenergyharen@hotmail.com