Spoorbrug is weer veilig

Vorige maand stuurden verontruste passanten foto’s naar de krant. De brug over het spoor (Viaductweg, Harenermolen) vertoonde gaten, waar een kind gemakkelijk doorheen zou kunnen vallen.

Het betrof de planken op het voetpad (foto). Een telefoontje naar ProRail heeft direct geleid tot actie. De brug is weer veilig (foto). Op de zwakke plekken zijn platen gelegd, vermoedelijk watervast Trespa. Het ziet er ‘tijdelijk’ uit. Woordvoerder Aldert Baas van ProRail, die de gebreken alarmerend vond, is blij dat zijn organisatie adequaat heeft gereageerd. Hij denkt dat de platen voorlopig zullen blijven liggen. “De brug wordt door ons onderhouden volgens een plan. Veiligheid is de norm en als de brug door deze platen weer veilig is, wordt aan die norm voldaan.”