Spoorzoeken aan de Distelhof. Wie kent het verhaal achter deze locatie?

Door: Redactie

De Distelhof (foto onder) is een aantrekkelijk, rustig straatje. Zijweg van de Anjerlaan. Op dat perceel stonden oude en verpauperde loodsen en het terrein was tot 2010 overwoekerd en verwaarloosd. Wat de oorspronkelijke functie was? Dat is de redactie niet bekend. Wie weet dat wél? Gaarne een mail aan: redactie@harendekrant.nl. We willen graag de geschiedenis van dit perceel kort beschrijven in een artikel.

In 2010 werd op verzoek van de heer H.F. van der Molen (Vademo Vastgoed Hoogeveen) het bestemmingsplan gewijzigd, zodat hier negen woningen gebouwd zouden kunnen worden. Toen dit was geregeld heeft Van der Molen het projectplan verkocht aan Rottinghuis Bouw en Projectontwikkeling, die in 2011 is begonnen met de bouw van drie blokken van drie woningen.

Wie goed kijkt ziet direct bij de entree van de Distelhof al een spoor van het verleden. Verscholen in een heg staat een bordje met de naam Vademo. Dat blijkt het vastgoedbedrijf in Hoogeveen te zijn, dat destijds de hand had gelegd op deze aantrekkelijke inbreidingslocatie.