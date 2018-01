Sporen laten zien: Friescheveen was ooit afvalberg van stad Groningen

Door: Redactie

Wandelaars vragen zich vaak af waarom ze toch zoveel ‘oud’ afval aantreffen in het natuurgebied Friescheveen bij Haren. Het is niet vreemd, want diep in de vorige eeuw werd stads afval gebruikt om dijken aan te leggen.

Beheerder Natuurmonumenten schrijft: “Op de dijk in noordelijke richting groeien appelbomen, druiven, frambozen en aalbessen, een ietwat vreemde vegetatie voor een natuurgebied. Dit is ontstaan doordat de dijk na 1900 is verstevigd met stadsvuil vanuit Groningen. Met dit afval kwamen er ook plantenresten mee uit de Groninger stadstuinen waaruit deze bijzondere begroeiing is voortgekomen. Tussen de planten zijn zelfs nu nog potten, pannen en deksels te zien, vandaar dat de dijk ‘de blikwal’ genoemd wordt.”

Naast potten en pannen worden er nog andere soorten afval aangetroffen, zoals de foto laat zien.