Sportieve ‘buggy’ brandt als een fakkel in Haren

Door: Redactie

Maandagavond rond 20.30 uur is een sportieve ‘buggy’ (bouwjaar 1966) in brand gevlogen tijdens een ritje over de Rijksstraatweg in Haren. De inzittende kon ongedeerd het voertuig verlaten, maar moest toezien hoe zijn auto reddeloos verloren ging in een felle vlammenzee.

De brandweer rukte uit en bluste de brand met poeder.

Foto’s 112Haren/Haren de Krant Joey Lameris, M. Huising.

Foto: Haren de Krant

J. Lameris, 112Haren/Haren de Krant