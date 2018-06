Sportpark De Koepel lijdt onder ‘fout gebruik’

Nieuws:

Door: Redactie

Vv Haren beklaagt zich over de rommel, die ’s avonds en ’s nachts wordt veroorzaakt op het sportpark De Koepel in Haren. In een noodkreet op Facebook spreekt men van ‘feestjes’. Er worden peuken, glasscherven, bierflessen en wijnflessen aangetroffen.

De club roept de veroorzakers van de rotzooi in het afgelopen weekend op zich te melden. Ook zijn tips welkom met namen van daders. De club had al eerder aangifte gedaan bij de politie en meldingen gedaan aan de gemeente. De politie is mede-opsteller van de berichten op Facebook.