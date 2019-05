Stadspartij probeert opnieuw ‘gratis parkeren in december’ voor Haren

Door: Redactie

De Stadspartij voor Stad en Ommeland gaat vandaag in de begrotingsvergadering proberen een oude Harense trofee in de wacht te slepen voor het dorp: gratis parkeren in de maand december. Eerder werd dit al zonder succes geprobeerd door verschillende partijen (waaronder Gezond Verstand Haren) in de gemeenteraad van Haren. “We houden een oude traditie in stand”, zegt Mariska Sloot van de tweemansfractie vandaag.

Het betaald parkeren is in Haren sinds de invoering in 2000 een doorn in het oog van veel ondernemers. Zij pleiten voor herinvoering van gratis parkeren (eerste 1,5 uur), omdat daardoor de lokale economie zou worden ondersteund. Klanten kopen nu eenmaal gemakkelijker als ze geen bijgedachten hebben aan parkeermeters. Bovendien is het geen gastvrij signaal aan het winkelend publiek, als ze eerst moeten betalen bij (vaak onwillige) betaalautomaten.

In 2018 stemde de raad van Haren in met gratis parkeren (eerste 1,5 uur gratis), maar de provincie verklaarde dat besluit als te controversieel met het oog op de naderende fusie. Er ging dus een streep door die opdracht van de raad. Mariska Sloot zegt het nu in Groningen opnieuw te proberen: “We moeten toch iets?”. Of de motie een kans van slagen heeft weet ze niet. Objectief bezien is het echter kansloos, want was het niet wethouder Philip Broeksma (GL) die in deze krant liet optekenen dat het beleid erop is gericht dat het autogebruik in Haren moet worden ontmoedigd? Daarin past geen gratis parkeren.

Foto: Mariska Sloot