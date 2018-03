Stemlokaal nu in feestlocatie Mellenshorst

Door: Redactie

Het stemmen op 21 maart kan ook in de Mellenshorst, maar omdat de grote zaal was verhuurd wijkt men uit naar de multifunctionele feestzaal. Deze ruimte was voorheen in gebruik als jeugdhonk, maar het nieuwe bestuur van de Mellenshorst heeft de zaal laten opknappen, zodat het nu een representatieve feest- en vergaderzaal is.

Na overleg met de gemeente is besloten deze ruimte vandaag in te richten als stemlokaal. In Haren kan vandaag niet worden gestemd voor de gemeenteraad, dat zal pas 21 november gebeuren. Vandaag kan wél worden gestemd voor het raadgevend referendum over de ‘sleepwet’.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.