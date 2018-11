Stemwijzer voor gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws:

Door: Redactie

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezing in Groningen, Haren en Ten Boer is sinds woensdagochtend 31 oktober online. Met deze online stemhulp kunnen kiezers erachter komen welke politieke partij hun voorkeur heeft. Dat kan helpen in het stemhokje op 21 november bij de verkiezing van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. De StemWijzer is te vinden op gemeente.groningen.nl/verkiezingen en op groningen.stemwijzer.nl.

De StemWijzer bestaat uit 28 stellingen waar je het mee eens of oneens kunt zijn. Grofvuil weer gratis opgehaald? Een verbod op raamprostitutie (Nieuwstad)? Gratis openbaar vervoer voor ouderen? Meer geld naar bestrijding armoede? Verplichte tegenprestatie voor mensen in de uitkering? Na dertig stellingen is duidelijk welke van de 13 politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing je voorkeur heeft.

Top 5 verkiezingsthema’s

Een belangrijke plek in deze StemWijzer hebben onderwerpen die de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer zelf hebben aangegeven. Een enquête onder de inwoners leverde een top 5 verkiezingsthema’s op: 1: groen, 2: zorg, 3: verkeer, 4: huisvesting en 5: afval. Deze vijf verkiezingsthema’s komen ook prominent terug in de Verkiezingskrant. Die valt op donderdag 8 november op elk adres in Groningen, Haren en Ten Boer in de bus. Ook deze Verkiezingskrant kan helpen bij de keuze voor een politieke partij.

De StemWijzer voorziet bij gemeenteraadsverkiezingen in Groningen in een behoefte. In 2014 werd de Groningse StemWijzer bijna 73.000 keer gebruikt. Dat is vaker dan bijvoorbeeld in Rotterdam dat driemaal zo veel inwoners heeft. Afgelopen maart, toen er in veel Nederlandse gemeenten gemeenteraadsverkiezingen waren maar niet in Groningen, vroegen veel inwoners aan de gemeente: Waar blijft de StemWijzer?

Er waren toen in Groningen, Haren en Ten Boer geen verkiezingen, omdat de herindelingsverkiezing in die gemeenten voor de nieuwe gemeente Groningen op 21 november is. De inwoners van Haren en Ten Boer kunnen nu voor het eerst gebruik maken van de StemWijzer voor de verkiezing van hun gemeenteraad. Het DvhN heeft ook een stemhulp voor de gemeenteraadsverkiezing in Groningen, Haren en Ten Boer gemaakt: dvhn.nl/kieswijzer.



Posters op straat: ‘Ik stem 21 november’

De StemWijzer en ook de Verkiezingskrant huis-aan-huis zijn enkele van de manieren waarop de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de inwoners stimuleren te gaan stemmen op 21 november. Dat gebeurt ook met posters op straat waarop inwoners uit Groningen, Haren en Ten Boer zeggen: ‘Ik stem 21 november’. Deze inwoners vertellen op de social media ook waaròm ze stemmen voor hun gemeenteraad. Deze ‘Ik stem 21 november’-posters zijn vanaf week 45 in het straatbeeld van Groningen, Haren en Ten Boer te zien.

Stempas

De stempas valt begin november in de bus van de kiesgerechtigden. Daar zit een brief van de drie burgemeesters van Groningen, Haren en Ten Boer bij. Zij adviseren ook echt te gaan stemmen. Alle jonge kiezers in de 3 gemeenten die op 21 november voor de eerste keer mogen stemmen voor hun gemeenteraad krijgen apart nog een brief. Hun eigen burgemeester benadrukt daarin het belang van stemmen voor de gemeenteraad, ook voor jongeren.



Week van de Democratie

De 3 gemeenten houden in de week vóór de gemeenteraadsverkiezing ook een speciaal verkiezingsfestival voor de inwoners: de Week van de Democratie. Onder meer bedoeld om aandacht te vragen voor de bijzondere herindelingsverkiezingen op 21 november. Een week vol activiteiten en evenementen over de verkiezingen en de lokale democratie.

Een week die ook laat zien dat democratie veel meer is dan 1 keer in de 4 jaar een hokje rood kleuren. Dat je als inwoner van Groningen, Haren en Ten Boer ook op andere manieren actief en betrokken kunt zijn. Centrale thema’s: ‘Kunnen we praten?’ en ‘Geef elkaar een stem’.

‘Levend stembiljet’

Eén onderdeel van de Week van de Democratie is ‘Open Stadhuis – Praat met je kandidaat’ op vrijdag 16 november, de Landelijke Dag van de Lokale Democratie, van 14.00 tot 16.00 uur op het Groningse stadhuis. ‘Levend stembiljet’ op het stadhuis. Met een verkiezingsmarkt. Met speeddaten met kandidaat-raadsleden, die ook rondleidingen in het monumentale gebouw verzorgen. Nu het nog kan, zo vlak voor de grote stadhuisverbouwing. Voor een overzicht van alle activiteiten in de Week van de Democratie: gemeente.groningen.nl/week-van-de-democratie.