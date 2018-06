Strafeis: 14 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk voor Linda B.

Door: Redactie

De Harense Linda B. hoorde gisteren in de rechtbank van Groningen een voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen van 14 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Als ze hiertoe wordt veroordeeld, hoeft ze niet terug naar de gevangenis, want ze heeft het onvoorwaardelijke deel van haar straf al in voorarrest gezeten. Linda B. wordt verdacht van het stichten van autobranden.

Enkele jaren geleden (oktober 2015) begonnen de problemen al in Haren. Daar woonde Linda aan de Jasmijnhof en in die omgeving vlogen kort na elkaar meerdere auto’s en een bakfiets in brand. Buurtbewoners wezen haar aan als dader, maar de politie kon er de vinger niet achter krijgen. Tegenover de politie en ook in een interview met Haren de Krant bezwoer zij niets te maken hebben gehad met de branden. Ze schreef ook een brief naar onze redactie. In de brief staat dat zij voor de zaak van 22 oktober 2007 (waar alles mee begon) geen verdachte meer is. “Ik wil graag dat mijn naam wordt gezuiverd”, zei Linda in de brief. “Want door deze zaak word ik door veel mensen in Haren met de nek aangekeken. Soms krijg ik opmerkingen te horen: hoor jij niet in de gevangenis? Dat soort dingen raakt mij.” Linda hoopte snel de draad van haar leven weer te kunnen oppakken.Later verscheen zelfs een paginagroot artikel in het Dagblad, waar zij rehabilitatie eiste. Na nieuwe branden keerde zich de wijk Oosterhaar tegen Linda. Zij verhuisde daarom naar de wijk Kostverloren in Groningen.

Nieuwe branden

In haar nieuwe woonwijk ging het in 2017 alweer snel mis. Daar werden weer auto’s in brand gestoken en er was een poging tot brandstichting in de tuin van haar buren. De wijk keerde zich ook daar tegen de jonge vrouw en buurtbewoners dreigden het recht in eigen hand te nemen. Wat ze wellicht niet wisten was dat de politie Linda al in de gaten hield. Agenten deden waarnemingen, waardoor zij vrijwel op heterdaad kon worden betrap bij de brandstichtingen. De zaak van de Harense branden werd dan wel geseponeerd, maar de Groningse branden leverden genoeg bewijs op om de zaak voor de rechter te brengen. In januari 2018 meldde het OM de zaak voor te bereiden en ook dat Linda in een zorginstelling verbleef om te werken aan haar (o.a. alcohol-)problemen. Gisteren werd duidelijk dat ze in Zuidlaren zat. In haar vroegere woonwijken zijn sindsdien geen autobranden meer geweest. In Haren weet men nu zeker dat Linda ook de brandstichter van Oosterhaar was, ook al is zijn die feiten nooit bewezen.



Bakfiets in brand, 22 oktober 2007…Jasmijnhof

Vriend

Opmerkelijk is dat Linda B. ook gisteren voor de rechter volhardde in het ontkennen van iedere betrokkenheid. Zelfs hard bewijs (textiel met haar DNA-sporen op de plaats van één van de branden) weet zij te verklaren met een verhaal (jurkje uit tas gevallen). Nieuw is, dat zij haar vriend beschuldigt van betrokkenheid bij de autobranden. Voor het OM staat het echter vast dat Linda B. de brandstichter van Kostverloren was. Linda heeft psychische problemen waarbij alcohol een factor van belang is. In het interview dat Haren de Krant destijds met haar had was zij ook zeer overtuigend in haar ontkennen. Zó overtuigend, dat je haast ging denken dat zij oprecht niet meer weet dat zij de branden heeft gesticht. De Officier van Justitie vindt het wenselijk dat Linda onder behandeling blijft.

Op 22 juni doet de rechtbank uitspraak.

Foto boven: 112Haren/Haren de Krant