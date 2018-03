Nieuws:

Door: Redactie

Medewerkers van Enexis hebben kabels geraakt tijdens werkzaamheden aan de Dilgtweg in Haren. De wijk zit nog zonder stroom. Het Maartens College heeft leerlingen naar huis gezonden. In De Dilgt, zorginstelling van ZINN, heeft de stroomuitval slechts 10 seconden geduurd. Toen ging de noodvoorziening in werking en gaat het leven daar vrijwel ‘gewoon’verder’.