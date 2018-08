Studenten Dizkartes maakten weer een vocale tussenstop in Haren

Door: Redactie

Geheel volgens traditie in deze tijd van het jaar, streek een groep nieuwe leden van studentenvereniging Dizkartes uit Groningen maandag 12.00 uur neer in Haren. Voor de dorpskerk werden hun fietsen geparkeerd, trokken zij hun overalls aan en werden hoofdbanden met hun namen om de schedels gespannen. Biertje of Cola in de hand en toen ging het los.

Uit volle borst werd het verenigingslied van Dizkartes gezongen, waarin zij hun respect voor de medemens belijden. Het lied had verheven teksten over trouw, loyaliteit en gedrag. Navraag leert dat het hier gaat om de introductieweek van studentenvereniging Dizkartes uit Groningen. Men zegt dat dit een vereniging is zonder hiërarchie en daarmee onderscheidt Dizkartes zich van andere studentenverenigingen. Ontgroeningsrituelen kent Dizkartes niet, omdat volgen de filosofie daarin juist hiërarchie en macht een rol spelen. De vereniging is al jaren een gunstige uitzondering op andere verenigingen waar ontgroeningsweken tot excessen leiden.Tijdens hun fietstocht naar Drenthe stapt het gezelschap volgens traditie af in Haren om te zingen.