Studenten willen eenzaamheid onder ouderen te lijf en organiseren evenement – lees meer…

Door: Redactie

Jong geleerd, jong gedaan…Studenten gaan eenzaamheid ouderen te lijf. Vijf studenten van de Hanzehogeschool willen in Haren de eenzaamheid onder ouderen te lijf. Dat doen ze enerzijds uit maatschappelijke betrokkenheid, anderzijds als opdracht voor hun studie Event Management. Voor 12 januari hebben ze in De Dilgt een ‘Back to the 50’s’ georganiseerd.

Het evenement bestaat uit een stamppotbuffet, een modeshow uit de jaren 50 en een verloting. Bijna 50 bewoners van De Dilgt hebben zich hiervoor aangemeld, omdat ze wel zin in een verzetje hebben. Esther van Zalen: “Onderzoek zegt dat 63% van de ouderen in ons land zich eenzaam voelt, dat vinden we een hoog getal. Toen we de opdracht kregen een evenement te organiseren wilden we dat daarom doen voor ouderen.” Esther heeft een klik met de zorg en de andere studenten voelen vooral mee met de mensen die zich met de tijd geen raad weten. Voor hen is dit project vaak de eerste kennismaking met eenzaamheid. Ze hebben alle bewoners van De Dilgt persoonlijk bezocht om ze uit te nodigen. Esther: “Dat werd enorm gewaardeerd. Je merkte dat men het fijn vond dat we op bezoek kwamen.”

Geer & Goor

Het idee om hun evenement voor ouderen te organiseren is ontstaan tijdens een uitzending van ‘Geer & Goor’. Esther: “Die interviewden iemand die zei: ik ben eenzaam en als ik morgen doodga vind ik dat wel prima’. Daar waren we wel van onder de indruk.” van ZINN kregen de studenten alle medewerking. Ze brengen in de praktijk wat ze op school hebben geleerd. Matthijs Sloot van de organisatie: “Je moet nadenken over de marketing, de doelgroepen en financiën. Maar je moet ook leren onderhandelen, zodat je lagere prijzen betaalt en het evenement goedkoper maakt.” Bij het bedenken van ‘back to the 50’s’ hebben ze steeds de persoon voor ogen gehouden uit die uitzending van Geer & Goor. Wat zou die leuk vinden? “We leren ook op die manier te denken vanuit onze doelgroep”, zegt Esther. “Voor ons heette zij dus Ri.”

Deelnemers aan hun evenement betalen slechts 5 euro en verder 1 euro voor een lot. De studenten hebben bedrijven benaderd voor de prijzen van de verloting. Esther: “Sommige daarvan waren zo enthousiast over ons project, dat ze sponsor zijn geworden en geld hebben geschonken.”

Harense sponsors zijn Beans&Grapes, Mitra, Bruna, De KoffieWinkel en Huize Rodenburg en ZINN.

foto: Dieuwke Kenter, Esther van Zalen, Jeroen van Gestel, Matthijs sloot en Nonja de Roo