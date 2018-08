Studio-apparatuur Haren FM wordt in 2019 geveild. Lokale radio sneuvelt in fusie.

Door: Redactie

Al in de jaren 90 pleitte Harenaar Willem Prins (foto) voor een lokaal radiostation. In 2009 ging zijn diepe wens in vervulling. Prins haakte aan bij het initiatief van Martin van Kampen en Ernst Krol, die een zendvergunning wisten te verwerven. Toen de eerste uitzending op een zaterdag in januari begon, pinkte Prins een traantje weg. En nu, na precies tien jaar, komt een einde aan het avontuur.

Zowel achter als voor de schermen (Weekend Radio Magazine, zaterdagochtend) was Willem Prins een bevlogen radiomaker bij Haren FM. De zender kreeg per jaar meer luisteraars en de kwaliteit van de programma’s werd steeds hoger. Goedgebekte presentatoren en een volwaardige studio (eerst in Beatrixoord, nu in ‘t Gorechthuis). Maar dit voorjaar plofte er een brief van het Commissariaat van de Media op de mat. Willem: “We kregen te horen dat door de fusie van Haren en Groningen er geen ruimte meer was voor Haren FM. De wet schrijft voor dat er maar één lokale zender in een gemeente mag uitzenden. ‘U wordt opgeheven’. We zullen opgaan in OOG Radio.”

Internet?

Een bittere pil voor Prins, want juist in het lokale nieuws zat volgens hem de kracht. Hij heeft daarom besloten op 1 januari a.s. een punt te zetten achter zijn vrijwilligerswerk, net als presentator Auke van Hal en enkele anderen. “Een deel van de ploeg gaat wél door bij OOG”, zegt Prins. Hij is teleurgesteld: “Ja, natuurlijk. We moeten stoppen vanwege de wet, niet omdat we geen bestaansrecht hebben.” Binnen het team is nog overwogen om de zender via internet voort te zetten, maar Willem heeft daar geen zin in. Radio is radio, lijkt zijn credo. En die hoort op de FM thuis. Op zaterdag 29 december zendt Haren FM voor het laatst uit. Prins krijgt het laatste woord in een gesproken column, dan gaat de knop op ‘uit’. Hij overweegt als laatste cd ‘Loflied op Haren’ te draaien, een productie van deze krant uit 2001. Wat gebeurt er met de studio-apparatuur? Willem: “Die gaan we ergens in 2019 veilen, er zijn al belangstellenden.”