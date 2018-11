Taizéviering in Gorechtkerk 18 november

Nieuws:

Door: Redactie

Twee keer per jaar wordt er een Taizéviering gehouden in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat te Haren. Deze vieringen worden gehouden volgens de karakteristieken van de gebedsvieringen in de kloostergemeenschap in het dorp Taizé in Frankrijk.

Voor de inhoud van de viering betekent dit het herhalend zingen van meditatieve liederen uit Taizé, eenvoudige bijbelteksten, geen preek maar een lang moment van stilte, het delen van licht en een passend sfeervol ingerichte kerk.

Op zondag 18 november a.s. is de eerstvolgende viering in de Gorechtkerk.

Het thema is ‘Op u vertrouw ik’.

Aan deze viering, die ’s avonds om 7 uur begint wordt medewerking verleend door een groep instrumentalisten o.l.v. Harold van Hees.