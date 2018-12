Tarieven en verschijningsdata Haren de Krant 2019 staan online

Nieuws:

Door: Redactie

Onder het kopje ‘adverteren’ staan sinds vandaag de verschijningsdata en de advertentietarieven van Haren de Krant. Kijk hier: http://www.harendekrant.nl/adverteren/

Als u tips voor de redactie heeft: de redactie sluit precies een week voor de verschijningsdata. Wat het adverteren betreft: als u met uw bedrijf of organisatie zichtbaar wilt zijn voor het grote publiek in Haren en directe omgeving, dan is het plaatsen van een advertentie een goede optie. Te midden van de commerciële online-hectiek is het lezen van advertenties een oase van rust. Vooral omdat de lezer zelf bepaalt welke advertenties hem/haar interesseren.