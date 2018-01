Nieuws:

Door: Redactie

Fractievoorzitter Meinard Wolters zegt dat het hem nog niet bekend is of de opgestapte wethouder Mariska Sloot terugkeert in de raad, nu zij haar baan in het college kwijt is. Dat laat hij vanavond desgevraagd weten.

Sloot staat inmiddels op de website van Gezond Verstand Haren vermeld als ondersteuner van de fractie.