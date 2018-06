Theo Berends wordt ‘onze man’ in stadse raad

Nieuws:

Als het aan Theo Berends ligt, wordt hij raadslid voor de CU in de gemeente Groningen. Hij staat op de derde plaats op de lijst voor de raadsverkiezingen van 21 november 2018. Berends is nu wethouder in de gemeente Eemsmond en was eerder enige tijd wethouder in de gemeente Haren. Berends is Harenaar en zal, mits gekozen, het Harense belang gaan dienen in de Groninger raad. Lijsttrekker is Inge Jongman.



Inge is sinds 2002 gemeenteraadslid in Groningen en gaat vol optimisme haar derde verkiezingsperiode in als lijsttrekker: “Ik ben dankbaar dat ik opnieuw de lijst aan mag voeren. De lijst is een goede afspiegeling van Stad en Ommeland, met een mooie mix van ervaring en een nieuwe frisse blik.”

Overige kandidaten

Gerben Brandsema (nummer 2 op de lijst), is afkomstig uit Groningen. Hij draait al enkele jaren mee in het werk van de fractie van de gemeente Groningen en is commissiewoordvoerder Onderwijs en Welzijn. In het dagelijks leven werkt hij als adviseur in het Martini Ziekenhuis. Theo Berends (nummer 3) heeft ervaring in de raad van Haren en is momenteel wethouder in Eemsmond. Hij kan het Harense geluid laten horen. Tessa Moorlag (nummer 4), is onder andere praeses van de christelijke studentenvereniging Navigators Groningen geweest. Na het afronden van de PABO werkt ze nu als leerkracht in het basisonderwijs. Peter Rebergen (nummer 5) is op dit moment fractievoorzitter van de ChristenUnie in Ten Boer. Hij is bij uitstek degene die weet wat er in Ten Boer en omgeving leeft en speelt. Peter is in het dagelijks leven werkzaam in het sociaal domein. Lijstduwer is Edward Koopmans. Vanaf 2006 is hij actief binnen de ChristenUnie en de laatste 4 jaren actief als zeer gewaardeerd raadslid.

Foto: de kandidaten, links Theo Berends.