Enkele tientallen woedende vrouwen en een paar woedende mannen op Raadhuisplein

Door: Redactie

Vrijdagmiddag rond 15.30 uur was er een demonstratie van ongeveer dertig ‘woedende vrouwen’ uit Haren, aangevuld met een paar woedende mannen, op het Raadhuisplein in Haren. Velen droegen rood en zwart, de kleuren van woede en rouw. “We zijn woedend, omdat de democratie verloren is gegaan in Haren”, zegt Mieke Hoen, één van de initiatiefnemers.

Ook oud-wethouder Mariska Sloot was in de voorste gelederen te vinden (bij het spandoek ‘Haren is van ons’). Zij heeft (naar pas nu blijkt) het contact met onze krant verbroken en was dus niet in de gelegenheid om haar grieven op de fusie-situatie toe te lichten. Verschillende aanwezigen deden dat wél. Henk Schuster uit Haren vond het debat afgelopen dinsdag een schande voor de democratie. Hij zegt: “In de hal van de Tweede Kamer kwam Thierry Baudet al naar ons toe om te zeggen dat het debat zinloos zou zijn, omdat de zaken allang beklonken waren.” Schuster vindt het ook een kwalijke zaak, dat de VVD al voor het debat liet weten voorstander van de fusie te zijn. “Dan is een debat toch zinloos?”

De demonstranten gingen vooral met elkaar in gesprek, maar dat was vooral ‘met elkaar eens zijn’ dat Haren van de bevolking wordt afgepakt. Arnold Bergsma (raadslid VVD) was aanwezig als voorstander van de fusie, maar was een eenling wat dat betreft. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) was ook aanwezig, in stemmig zwartwit gekleed. De geplande minuut stilte kwam niet uit de verf. De demonstranten gingen te voet een rondje maken rond het plein. Mensen op het terras van Intermezzo en de bezoekers van de warenmarkt hadden niet veel oog voor de demonstratie.

Dinsdag a.s. zal de Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel, dat de fusie regelt. De uitkomst staat globaal vast. Echter, Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité blijft hopen op een ommezwaai. Hij denkt dat er misschien nog fracties zijn die een fusie met Tynaarlo nog een kans willen geven.