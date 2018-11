Tijdelijk nieuwe gemeentesecretaris gemeente Groningen, dus straks ‘onze’ gemeentesecretaris

Door: Redactie

Op 1 januari 2019 start Diana Starmans als interim gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de (nieuwe) gemeente Groningen. Op dit moment is Diana Starmans directeur bestuursadvisering en strategie en loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Amsterdam.

Diana Starmans (1970) werkt sinds 2008 bij de gemeente Amsterdam. Eerst als hoofd sociaal domein en sinds 2014 in haar huidige functie. Daarvoor werkte ze bij de gemeenten Capelle aan den IJssel en Schiedam. Ze studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Diana Starmans: ‘Ik kijk uit naar mijn overstap naar Groningen, een prachtige stad met veel dynamiek. De verkiezingen en daarmee ook de fusie staan voor de deur, wat veel verandering met zich mee zal brengen. Een spannende tijd die ook nieuwe kansen biedt. Ik vind het een mooie uitdaging om hier samen met bestuur en directie vanaf het nieuwe jaar leiding aan te geven en om met alle medewerkers uitvoering te geven aan de ambities voor de nieuwe gemeente.’

Wethouder Personeel en Organisatie Joost van Keulen is blij dat de functie is ingevuld bij het ontstaan van de nieuwe gemeentelijke organisatie. ‘We zijn aan het bouwen aan een slagvaardige organisatie voor de nieuwe gemeente en ik ben er van overtuigd dat Diana Starmans daarbij de juiste vrouw aan het roer is. De ingeslagen weg naar een daadkrachtige flexibele organisatie zetten we daarmee voort.’

Het college van de gemeente Groningen heeft er voor gekozen om de vacature voor gemeentesecretaris voor de komende periode op interim basis in te vullen. Burgemeester Peter den Oudsten: ‘Daarmee is de continuïteit op deze functie bij de start van de nieuwe gemeente Groningen op een goede manier gewaarborgd. Zeker in de periode dat het nieuwe gemeentebestuur aan de slag gaat met een nieuw coalitieakkoord. Een traject dat Diana Starmans afgelopen periode in Amsterdam ook van nabij heeft meegemaakt.’

Naar verwachting start de procedure voor de definitieve invulling voor de functie van gemeentesecretaris in de tweede helft van 2019, op het moment dat het nieuwe gemeentebestuur in functie is.