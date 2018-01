Toename woninginbraken in Haren

Door: Redactie

Sinds 1 november jl. zijn er 15 woninginbraken geweest in Haren en de villawijk in Groningen Zuid. In Haren was dit voornamelijk in de wijk Maarwold en in de omgeving van de Meerweg. Bij meerdere inbraken werd er grove schade veroorzaakt om binnen te komen en werden er veel goederen weggenomen. Door de donkere maanden is het eenvoudiger en aantrekkelijker om in te breken. Daardoor wordt er niet alleen ’s nachts, maar ook vooral in het begin van de avond ingebroken.

Ga je deur uit? Zorg dat de lichten aan zijn, doe je deur op het nachtslot en sluit ‘s avonds je gordijnen. Wees er bewust van dat ook de inbreker weet dat je met de feestdagen naar familie of vrienden gaat. Hou er rekening mee dat je dit soort afwezigheid niet aankondigt op Social Media, ook daar leest de inbreker mee! Vraag of je buren een oogje in het zeil willen houden.

Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement van de perso(o)n(en) of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844.