Toenemend verkeer in Haren gemeten: 10%

Door: Redactie

Eind 2017 waren er werkzaamheden aan de A28 tussen Groningen en Haren. Deze hebben stagnatie op dit traject veroorzaakt en dat heeft meetbare gevolgen gehad in Haren. De meetapparatuur die het verkeer meet op de in- en uitvalswegen registreerde gemiddeld een toename van 10%. Dat getal is een aanwijzing voor de situatie die zou kunnen ontstaan als volgend jaar de Ring Zuid in Groningen wordt aangepakt.

De meetapparatuur in Haren was geplaatst om toenemende verkeersdruk in de gaten te kunnen houden als de Ring Zuid volgend jaar stagneert wegens de reconstructie. Haren zit aan tafel in het team dat de aanpak Ring Zuid voorbereidt en daarbij worden de Harense belangen behartigd. Het is onwenselijk als er in Haren files ontstaan, omdat deze gemeente als sluiproute gebruikt gaat worden. Prognoses van het projectteam gaan uit van een toename van de verkeersdruk in Haren van slechts 1 รก 2%. Dat getal wordt door Harenaars nog gewantrouwd en zij lijken gelijk te krijgen.



Nu de eerste concrete meetresultaten bekend zijn, gaat de gemeente Haren hierover in gesprek met het projectteam Ring Zuid.