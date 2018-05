Toptennis vanaf 25 augustus in Haren

Voor deze Future is het park van Tennis en Squashclub Haren een nieuwe locatie, maar het sportpark verwelkomt al jaren internationale juniorentoppers. De Tennis Europe Nations Cup, een landentoernooi voor juniorentenniss(t)ers -12 jaar in Europa, heeft er jaarlijks een voorronde. “We hebben de vereniging bereid gevonden in week 35, hier de laatste week van de zomervakantie, dit evenement te huisvesten. Daarom konden we vrij snel groen licht geven”, zegt toernooidirecteur Jan Bunt, die vanuit zijn organisatie ‘Smashing’ de handschoen oppakte na een verzoek van de KNLTB om dit toernooi in het hoge noorden te organiseren. “Het is nog vers. De uitdaging begint nu eigenlijk pas echt. We moeten sponsoren bereid zien te vinden. Voor de komende jaren maak ik me daar geen zorgen over, maar voor dit jaar is dat nog best spannend omdat het toch al vrij snel is. We willen ook gelijk een goed toernooi zetten, maar dan zijn de financiën cruciaal. Daar ligt nu de focus op. In die fase zitten we nu.”



Voor de provincie en de stad Groningen is de Future Haren een mooie manier om kennis te maken met toptennis. Bunt: “In Groningen stad gaat de tennissport erg goed. Het verenigingsleven, met veel jeugdleden, bruist. Ook prestatief gaat het steeds beter bij de jeugd. We organiseren zelf een vier sterren(jeugdtoernooi) en de Nations Cup, maar er was nog geen hogere opstap naar het wedstrijdtennis. Het is fantastisch dat we dit nu ook hebben. Ook voor de lokale ondernemers een mooi evenement om zich mee te afficheren.”



Voor veel opkomende tennissers zijn Future toernooien dé springplank naar de wereldtop. De toppers van de toekomst zetten hier hun eerste stapjes in het seniorentennis op weg naar een profloopbaan. Voor de ontwikkeling van (opkomende) Nederlandse tennissers zijn Futures in eigen land belangrijk. Spelers doen zo internationale wedstrijdervaring op en verdienen punten voor de wereldranglijst.

Futures in Nederland

Door de toevoeging van het toernooi in Haren voldoet Nederland aan de eis van de Internationale Tennis Federatie (ITF) om minimaal drie Future toernooien achter elkaar te organiseren. Reeks een van de Futuretoernooien vindt plaats in juni en juli met drie Futures in Alkmaar (week 26), Den Haag (week 27) en Amstelveen (week 28) en eindigt met de Challenger in Scheveningen (week 29). De tweede reeks is in augustus en september met drie Futures in Oldenzaal (week 33), Rotterdam (week 34) en Haren (week 35).

‘Tennisdichte omgeving’

Jacco Eltingh, Technisch Directeur van de KNLTB, is blij dat er in het hoge noorden nu ook een Future toernooi wordt georganiseerd. “Het is een zeer tennisdichte omgeving met veel tennisscholen die heel succesvol zijn en prachtige accommodaties. De Davis Cup is er ook al eens geweest. Het is een enthousiaste tennisgemeenschap en dat daar een toernooi is met een internationale status, dat is fantastisch. Hopelijk vinden clubs, fans en sponsoren een thuis in Haren en is het toernooi een blijvertje op de toernooikalender.”