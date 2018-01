Torion wil kennis overdragen

Nieuws:

Door: Redactie

Bent u vrijwilliger? Werkt u met vrijwilligers? De Kenniskaravaan heeft dit jaar een aanbod samengesteld van trainingen, workshops en themabijeenkomsten. Deze zijn gericht op de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers. Vanaf februari is er maandelijks een bijeenkomst.

Jolanda Bloema: “Bij het maken van dit programma hebben we geprobeerd aan te sluiten bij de vragen naar kennis of ondersteuning vanuit de vrijwilligersorganisaties. We horen bijvoorbeeld dat sommige organisaties het moeilijk vinden om nieuwe vrijwilligers te vinden. Wat je daaraan kunt doen leert u tijdens onze tweede bijeenkomst. Meestal hoef je trouwens niet te betalen voor de avonden, voor sommige wordt een kleine bijdrage gevraagd.”

Steunpunt Vrijwilligers

De Kenniskaravaan wordt georganiseerd door het steunpunt Vrijwilligerswerk Haren, van Stichting Torion. Het steunpunt helpt vrijwilligersorganisaties en organisaties die werken met vrijwilligers. Ook begeleidt het vrijwilligers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk.

Voor het organiseren van de Kenniskaravaaan wordt er samengewerkt met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo, De Haren-Tynaarlose Uitdaging en maatschappelijk betrokken ondernemingen, organisaties en bedrijven. Niet alleen kennis wordt belangeloos gedeeld, maar ook worden er faciliteiten geboden, zoals een ruimte waar de avond kan plaatsvinden. En dit allemaal om niet.

Meer na de zomer

Bloema: “We hebben tot de zomer een gevarieerd programma waar iedereen wel iets aan heeft. Ook in de tweede helft van het jaar gaat de Kenniskaravaan verder. Het programma voor het najaar wordt deze zomer bekend gemaakt. Mocht u meer informatie willen, wilt u zich aanmelden, wilt u een programma ontvangen, heeft u een idee voor een workshop, heeft u kennis die u op een avond zou willen delen, of zijn er andere vragen voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk? Neem dan gerust met ons contact op.

Contact: Steunpunt Vrijwilligerswerk Stichting Torion, en vragen naar Jolanda Bloema.

Tel. 050-534 41 73

Mail: j.bloema@torion.nl

Programma voorjaar/zomer:

20 februari Gemeentelijke vrijwilligerswerkverzekering

13 maart Vinden en binden van vrijwilligers

28 maart Snel en simpel digitale nieuwsbrieven verzenden

19 april Weerbaar als vrijwilliger in het vrijwilligerswerk

24 mei Herkennen van en omgaan met psychische ziektebeelden

07 juni Leren over dementie