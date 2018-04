Trein Arriva ontspoord

Door: Redactie

Een trein van vervoersbedrijf Arriva is maandag in het begin van

de avond ontspoord bij het Hoofdstation. Het ontsporen gebeurde tijdens een

rangeerbeweging.

Op het moment van de ontsporing zaten er geen reizigers in de trein. Volgens

ingewijden ging het mis rond 18.30 uur tijdens een rangeerbeweging op spoor

13. Door nog onbekende oorzaak liep een deel van de trein uit de rails. Toen

de machinist dit merkte is er direct geremd. De spoorwegpolitie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het

ongeluk.

Aanvankelijk zou spoorbeheerder ProRail maandagavond beginnen om de trein

weer in de rails te krijgen. Rond 21.00 uur liet ProRail echter weten dat

dit nu dinsdagochtend gaat gebeuren. “Omdat het ongeluk geen gevolgen heeft

voor het overige treinverkeer gaan we de trein dinsdagochtend hersporen.

Daarna gaan we bekijken hoeveel schade er is.”

Foto: Martin Nuver, Haren de Krant / 112 Haren