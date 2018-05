Tunnel bij station Haren in wording

Door: Redactie

Het afgelopen weekend is er hard gewerkt aan de tunnel, die het Stationsplein van Haren zal verbinden met de wijk Oosterhaar. Voor dit werk lag het treinverkeer in het weekend stil. De tunnel vormt het sluitstuk van vele jaren plannen en debat.

Haren wilde de tunnel om de Oude Middelhorst veiliger te maken en te ontlasten. Nu nog komen tijdens drukke momenten allerleid verkeersdeelnemers samen in de trechter Oude Middelhorst, waarbij ook fietsende kinderen. Als de tunnel klaar is wordt de Wederikweg de fietsroute voor mensen die van Oosterhaar naar ‘de andere kant van het spoor willen’.

De Wederikweg wordt aangepast. Er komen parkeerplaatsen (dwars op de weg), zodat de rijbaan zoveel mogelijk vrij blijft voor fietsers.

De foto is gemaakt door Fokko van Calker, waarvoor dank.

Meer over dit project

Met het project ‘Station Haren Verbindt’ is een totale investering van bijna twaalf miljoen euro gemoeid. Rond de acht miljoen euro hiervan is bestemd voor de realisatie van de tunnel en het moderniseren van het station. De gemeente Haren, NS, Regio Groningen-Assen, provincie Groningen en Prorail nemen een groot deel van de totale investering voor hun rekening. Daarnaast draagt ook het Rijk bij in de vorm van subsidies. Deze gelden maken het tezamen mogelijk om het gehele stationsgebied aan te pakken, waaronder de realisatie van de tunnel, de modernisering van het station, een nieuw P+R-terrein, de pleinen en het openbaar gebied.