Twee keer straatroof nabij Scharlakenhof

Door: Redactie

Afgelopen zaterdagavond rond 23.30 uur is een fietser beroofd op het stille fietspad tussen Westerveen en Scharlakenhof in Haren.

Het fietspad is donker en verlaten en omzoomd door bossages. Drie voortvluchtige daders hebben de fietser overmeesterd en beroofd van zijn fiets en zijn tas. Kort na de melding heeft de politie in de buurt gezocht naar de straatrovers, echter deze werden niet aangetroffen. Wél werd zondag in het kader van deze zaak onderzoek gedaan aan de Ruigelaan in Haren. Nadere informatie daarover ontbreekt.

Een paar dagen eerder, op dinsdagavond, heeft een soortgelijke beroving plaatsgevonden op vrijwel dezelfde plaats. De politie vraagt om tips: 0900-8844.