Twee reünies op komst in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

50 jaar!

Reünies om oude bekenden te ontmoeten



1.Indoorgroep Haren (1968-2018)

Dit is een gymclub die 50 jaar geleden begon, omdat enkele hardlopers ook in de winter actief wilden blijven. De eerste trainers waren de heren Kelder, Eggens en Doornbos. Het concept was simpel: warming-up, conditietraining en dan een balspel (b.v. volleybal). In de loop der jaren werden de accenten verlegd naar warming-up en dan basketbal. Zo is het anno 2018 nog steeds. In de gloriejaren groeide de groep tot 40 leden, zodat er twee groepen ontstonden (maandag- en vrijdagavond). De ene fanatiek, de ander wat kalmer. Zoals het vaker gaat, ging het ook met de Indoorgroep Haren: het ledental daalde gestaag en de teller staat nu op 14 leden, die twee avonden in ‘t Buut basketballen. De leeftijden variëren van 40 tot 80 en er is geen onderlinge comptetitie.

Reünie: 9 september van 16-20 uur in de Tiehof te Onnen. Aanmelden graag via: boeremajaap@gmail.com of 06-20412135 (Jaap Boerema)

2. Woonzorgcentrum De Zonnehof (1968-2018)

In 1968 werd De Zonnehof aan de Nesciolaan in Haren geopend. Een echt ‘Gereformeerd bejaardenhuis’, met de statige heer H.A. van Essen als eerste directeur. In 1992 werd het oorspronkelijke gebouw vervangen door het huidige. Voorheen woonden er vooral nog vrij vitale ouderen, tegenwoordig wordt er intensieve zorg verleend. Inmiddels is Woonzorgcentrum de Zonnehof onderdeel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) die ook thuiszorg biedt aan de inwoners van Haren en omgeving.

Reünie: 6 oktober van 14:00 tot 17:00 uur plaats in Woonzorgcentrum de Zonnehof aan de Nesiolaan 115 in Haren. (Oud)medewerkers en -vrijwilligers kunnen zich met naam, telefoonnummer en e-mailadres aanmelden bij vrijwilligerscoördinator Alida van de Riet via alida.vanderiet@nncz.nl. Dit kan tot uiterlijk 28 september.