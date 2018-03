Tweede Kamer spreekt over herindeling Haren: tussen 16-20 april

Door: Redactie

De Tweede Kamer gaat in de week van 16 april plenair vergaderen over twaalf wetsvoorstellen van gemeentelijke herindelingen. Daarvan is de kwestie Haren/Groningen/Ten Boer er één. Een week later wordt het wetsvoorstel uiteindelijk in stemming gebracht. De exacte vergaderdata zijn nog niet bepaald.

Voor Haren, die al sinds 2013 worstelt met dit onderwerp, nadert D-Day. Het onderwerp wordt op de agenda als volgt aangekondigd: “Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Deze gemeente zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 200 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.”

Hieronder de letterlijke tekst van het wetsvoorstel:

34 805 Samenvoeging van de gemeenten Groningen,

Haren en Ten Boer

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen te voegen tot de nieuwe

gemeente Groningen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State

gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden

en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en grenswijziging van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten

Groningen, Haren en Ten Boer opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente

Groningen ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen

gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, zoals aangegeven op de bij

deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Groningen wordt de op te heffen gemeente

Groningen aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet

algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de

instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

’s-Gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 805, nr. 2 1

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer wordt

de nieuwe gemeente Groningen aangewezen voor de toepassing van de

volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van

gemeentelijke belastingen;

b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke

regelingen;

c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en

verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit

en gas.

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de bijlage bij

artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Groningen, «Ten Boer,» en

«Haren,».

Artikel 6

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen

tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en

dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks

aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 805, nr. 2 2

