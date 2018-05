Tweede Pinksterdag kijken op de boerderij van Hoving

Nieuws:

Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018, zet familie Hoving in Haren voor de tweede keer de deuren van hun boerderij aan de Oosterweg 123 open. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de schermen van de boerderij en zien waar de melk vandaan komt. Daarnaast worden er verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd. De boerderij van de familie Hoving is open tussen 10.00 en 16.00 uur en de toegang is gratis.

Campina Open Boerderijdag leerzaam en leuk

Tijdens de Campina Open Boerderijdag krijgen bezoekers de mogelijkheid om het boerenleven te ‘proeven’ en laten de boer en boerin zien waar de melk vandaan komt. Er worden ook nog verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kunnen bezoekers zich onder meer uitleven op een boerenstormbaan, krijgen zij een rondleiding op de boerderij en meten kinderen hun krachten bij het melkbus-heffen. Daarnaast kunnen kinderen zich dol springen op het koeienspringkussen en kan er worden gebowld op de boerenbowlbaan. De kruiwagenrace en het boerengolfen mogen zeker niet worden gemist, evenals de skippykoe-race, het traptrekker-parcours, de klompenrace, het familiezaklopen, touwtrekken, boter schudden (zelf boter maken) en nog veel meer. Na deze inspanningen kan men lekker genieten van Campina zuivel bij de zuivelbar. Bezoekers kunnen hier meer te weten komen over zuivel als onderdeel van gezonde voeding in combinatie met een actieve levensstijl. Deze open dag is gratis te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, aan de Oosterweg 123 in Haren.