Typische mannenavond in Oosterhaar

Door: Redactie

Danique Dellebarre uit Haren studeert journalistiek en schreef een verslag van de ‘mannenavond’ die 21 mei plaatsvond in De Mellenshorst.

Door Danique Dellebarre

Het is 21 mei en mannen uit Oosterhaar trekken naar het buurthuis, want er wordt voor de eerste keer een mannenavond in Haren georganiseerd. Whisky, sigaren, schieten, rodeorijden en voetbal, alles is aanwezig in het buurthuis. Jong en oud ontmoeten elkaar en beleven een leuke avond. ‘’We organiseerden wel eens een ladiesnight, maar de mannen zeiden: wanneer komt er nou eens een keer iets voor ons?’’ aldus Esther, medeorganisator van het evenement.

Nieuwsgierige buurtbewoners

Het is de vraag wat de opkomst zal zijn voor deze eerste keer georganiseerde mannenavond. ‘’FC Groningen speelt natuurlijk ook he’’ zegt Marco die de mannen vanavond van een frisse baard voorziet, bedenkelijk. Gelukkig is de wedstrijd vanavond te zien op de beamer in het buurthuis.

Als de klok 20:00 uur aantikt stromen de eerste mannen al binnen. Het zijn vooral buurtbewoners die nieuwsgierig zijn en even een kijkje komen nemen. ‘’We komen gewoon even kijken, we zijn lid van de buurtvereniging en we wonen hier in de buurt’’ aldus een van de mannen die aanwezig was bij het evenement.

Uit de speakers dreunt de hit ‘Leef’ van Andre Hazes en er staat een groep mannen bij de bier en whisky proeverij. Als snel verplaatst het groepje zich naar de Formule 1 simulator. Er staat een racestoel met een stuur en een tv waarop het circuit te zien is.

Wie verbreekt het record?

In de zaal wordt omgeroepen dat het record op 16 seconden staat. ‘’Wie gaat dit verbreken?’’ Het gaat over de rodeo die buiten staat. Langzaam stroomt de zaal leeg en verzamelen de mannen zich om het grote opblaasveld met in het midden een plastic stier. Bovenop de rug van de stier zit een man gespannen te wachten tot dat er wordt afgeteld. 3, 2, 1, de stier begint langzaam te draaien. Maar het duurt niet lang voordat het dier één grote slag draait en de man op het veld ligt. Een hoop gelach klinkt vanaf de zijkant. De teller staat op 22. Nu willen wel meer mannen proberen het record te verbreken.

FC Groningen speelt

Het duurt niet lang of de geur van hamburgers en braadworst komt de neus binnen. Wanneer de geur is binnengedrongen bij de juichende mannen buiten, verplaatsen ze zich snel weer naar binnen. FC Groningen speelt over een kwartier. Mannen vestigen zich op de eerste rij voor de beamer om de wedstrijd onder het genot van een biertje te kijken. De wedstrijd is nog geen paar minuten bezig en Vitesse scoort al. Dit mag de pret vooral niet drukken want de sfeer zit er nog steeds lekker in.

Voor de echt stoere mannen is er een speciale ruimte waar je kunt schieten. Met een geweer richt je op een kartonnen plaatje met rondjes. Het is nog niet zo makkelijk als er gedacht wordt. ‘’Gewoon heel rustig, kom op in de roos voor een biertje’’ klinkt lachend vanuit achter de schietbaan.

Al met al gezelligheid

Uiteindelijk is de eerste mannenavond toch nog best geslaagd. ‘’Ja de opkomst was niet denderend maar het is zeker leuk voor de eerste keer. Het is vooral leuk voor een buurthuis dat er mensen langslopen en dan toch uit nieuwsgierigheid even een kijkje komen nemen.’’ Zegt een van de organisatoren. De mannen hadden het in ieder geval erg gezellig.