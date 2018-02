Valentijnstaart voor de brandweer

Door: Redactie

De jaarlijkse Valentijnstaart van D66 – blijk van waardering voor vrijwilligers – gaat dit jaar naar de mannen en vrouwen van de vrijwillige brandweer. De meest professionele vrijwilligers van Haren.

Aan het begin van de avond meldden fractievoorzitter Marjan Bachman en fractiewoordvoerder Rogier van der Heijden zich met taarten bij de brandweerkazerne aan de Westerse Drift om hun waardering en dank uit te spreken voor de inzet van de bijna dertig vrijwilligers die samen het brandweerkorps van Haren vormen.

Woensdagavond is de avond waarop de Harense brandweer oefent, de ene week op het kazerneterrein, de andere week op locatie. Jaarlijks zijn er ook nog enkele grotere oefeningen, vaak met publiek, en natuurlijk is er elk jaar de altijd druk bezochte open dag in de herfst.

Op alle tijden van de dag en de nacht staan onze dappere brandweermensen klaar om zo snel mogelijk uit te rukken als dat nodig is. Gemiddeld ruim honderd keer per jaar, waarvan driekwart zogenaamde ‘Prio 1’-gevallen. Dat laatste betekent: grote spoed, dus uitrukken met sirene en zwaailicht.

De waardering van D66 ging gepaard met de vurige wens dat er snel duidelijkheid zal komen over de locatie van een nieuwe brandweerkazerne. Dat het niet gelukt is deze raadsperiode de brandweer van moderne en gepaste huisvesting te voorzien, is een grote teleurstelling. “Dat de brandweervrijwilligers desondanks zonder morren hun werk blijven doen is van grote klasse. De Valentijnstaart is zeer verdiend”.