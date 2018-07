Door: Redactie

Hij is audicien met passie. Zij runt de zaak, ook met passie. Jan (43) en Saskia (44) Henstra uit Drachten kozen Haren als vestigingsplaats voor hun eerste winkel. Ze leveren hoortoestellen, hoortesten en advies.

Geen filiaal, geen gratis hoortoestellen. “Gratis bestaat ook niet”, zegt Jan Henstra. “Wie gratis hoortoestellen accepteert, neemt met een lage kwaliteit genoegen. Dat is niks voor ons. Hoortoestellen zijn een middel om een hoger doel te bereiken: dat onze klanten het uiterste uit hun afnemende gehoor halen. We leveren o.a. hoortoestellen met een geheugen, die worden gekoppeld aan smartphones. Ze zijn af te stemmen op de verschillende ruimtes waar mensen verblijven en schakelen moeiteloos om van b.v. winkelstraat naar concertzaal. Ik houd van mijn vak en doe er alles aan om mensen werkelijk op maat te bedienen. Een goede gehoortest hoort daarbij.”

Ambulant, maar toch…

Jan Henstra is sinds 2005 ambulant audicien en reisde het halve land af om mensen te adviseren op de plek waar ze het meest verblijven. “Een leraar is vaak in een leslokaal met een eigen akoestiek. Een muziekdocent stelt weer andere eisen”, zegt Henstra. “Ik kan vaak ook adviezen geven om de akoestiek te verbeteren.” Wat hij miste was een geluidsstille cabine voor gehoortesten. Zo kwam hij op het idee om een winkel te openen, waar hij zijn ambulante klanten ook kan ontvangen. Van het één kwam het ander. “Ik wilde naar Haren, omdat hier oudere mensen wonen en het winkelcentrum prachtig is. Ik vond de locatie aan de Molenweg in eerste instantie niet zo geweldig, maar later realiseerde ik me dat het voor mijn klanten ideaal is. Parkeren vlakbij en het is een zichtlocatie”, zegt Jan. De aanwezigheid van de huisartsen in het gebouw is ook handig. De open dag op 17 mei trok meer dan 200 belangstellenden. “Ik denk dat er in Haren en omgeving genoeg mensen zijn, die ik kan helpen.” Medewerker van het eerste uur, Jan-Willem Kuipers, werd nauw betrokken bij de plannen. Hij zal vaak in de winkel aanwezig zijn.

Concurrentie

Dat in Haren al een hoorwinkel zit en dat ook een deskundige collega hier zittingen houdt vinden Jan en Saskia Henstra geen bezwaar. “We vullen elkaar mooi aan en zullen onze eigen klantenkring hebben.” Naast hun werk is het echtpaar vaak te vinden in hun tuin, waar veel werk is te doen. En ze hebben twee schoolgaande kinderen. Hun winkel is waarschijnlijk een aanwinst voor Haren, omdat hier een kritische consument woont die vakmanschap weet te waarderen. Deze zelfstandige audicien is aangesloten bij HoorProfs.

foto: Jan en Saskia Henstra zijn blij met deze locatie…