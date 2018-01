Vandaag hoorzitting in Hanze Plaza vanaf 13.30 uur live op Haren FM

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag vanaf 13.30 uur wordt de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken gehouden in Hanze Plaza Groningen. Publiek is welkom. De zitting is ook live te volgen op www.haren.fm.



Programma

13.30 uur Provincie Groningen – gedeputeerde Patrick Brouns

13.40 uur Gemeente Groningen – burgemeester Peter den Oudsten

13.50 uur Gemeente Ten Boer – burgemeester Frank de Vries

14.00 uur Dorpsbelangen Ten Post – Johan Pleizier

14.10 uur Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde – Nynke Kloppenburg

14.20 uur Ondernemend Haren – Jos van Stratum

14.30 uur Jongerenraad Haren – Freek van den Berg

14.40 uur Platform ‘Handen af van Haren’ – Jelle Landstra

14.50 uur Burgercomité Haren – Gustaaf Biezeveld

15.00 uur Platform ‘Kansrijk Haren’ – René Valkema

15.10 uur Milieuadviesraad Haren (MAR) – Jogchem de Jonge

15.20 uur OR Gemeente Haren – Martijn Lanjouw

15.30 uur Raad gemeente Haren – Marjan Bachman-Mulder

Ietje Jacobs-Setz

15.40 uur B&W gemeente Haren – Michiel Verbeek, wethouder

15.50 uur Ver.Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) – Jan Wittenberg

16.00 uur Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug – Harm Assies

16.10 uur Gemeente Tynaarlo – burgemeester Marcel Thijsen

16.20 uur Voormalige Visitatiecommissie “Bestuurlijke toekomst Groningen” – Sandra Korthuis