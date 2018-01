Vandaag overlegt ‘Scharlakenhof’ met gemeente over subsidie (met update)

Door: Redactie

Voorzitter Piter Bakker van de Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof zit vandaag aan tafel met de gemeente. Het gesprek zal gaan over het stopzetten van de jaarlijkse subsidie (138.000) en over het eventueel hervatten daarvan. De gemeente heeft de kwartaalbijdrage van eind 2017 niet overgemaakt, omdat de stichting volgens haar in gebreke blijft. Sinds de doorstart van het zwembad is er geen goedkeurende accountantsverklaring overlegd over de jaarstukken van de stichting.

Volgens Piter Bakker is een accountant duur en geeft hij het geld liever uit aan het zwembad zelf. In Dagblad van het Noorden geeft hij aan, dat het niet logisch is dat je een dure accountant inhuurt, die eventueel de gemeente adviseert de subsidie in te trekken. Die uitspraak is zo vreemd, dat de verslaggever het misschien verkeerd begrepen heeft (zie onder). Tot nu toe heeft Bakker namelijk altijd gezegd dat de stichting winst maakt. De jaarstukken waren volgens ex-wethouder Mariska Sloot ook positief, maar de handtekening van de accountant ontbrak.

De stichting kan naar eigen zeggen de subsidie niet missen. Piter Bakker (foto) zegt in het Dagblad te vertrouwen op een goede afloop van het dispuut.