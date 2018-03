Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag wordt er in Haren niet gestemd over de gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen zullen pas op 21 november plaatsvinden. Wellicht voor de zelfstandige gemeente Haren, misschien ook als gefuseerde gemeente Groningen, Ten Boer en Haren.

Vandaag wordt in Haren wél gestemd in het raadgevend referendum over de ‘sleepwet’: www.referendumwiv2017.nl