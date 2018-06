Verdacht van het lokken van kinderen (o.a. in Haren), rechtszaak begon vandaag

Door: Redactie

Een 30-jarige man uit Midden-Groningen moet vandaag voor de rechter verschijnen omdat hij wordt verdacht van ontucht met meerdere kinderen in Haren.

In oktober vorig jaar en maart dit jaar was de man actief in Haren, waar hij kinderen aansprak en vroeg in zijn auto te komen. Dat deed hij bij een meisje van negen jaar. Dat mislukte, maar een maand later is het wél gelukt met een ander meisje van negen jaar oud, waarvan hij beelden maakte tijdens de ontucht. Ook vroeg hij kinderen of hij sexy foto’s van ze mocht maken.

In maart gingen waarschuwingen rond op Facebook van verontruste ouders van scholen in Haren. Na onderzoek kon de politie hem aanhouden.

Vandaag kwam de zaak voor de rechter. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Verder moet er nog nader onderzoek worden gedaan, zoals een DNA-test.

Bron: RTV Noord.