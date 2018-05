Verdachte van dubbele moord of doodslag Haren voor de rechter

Door: Redactie

Vandaag staat de rechtszaak gepland tegen een 20-jarige man uit Eritrea. Hij wordt ervan verdacht in oktober 2017 aan het Jufferpad zijn 23-jarige vriendin in haar dochtertje van 6 jaar te hebben gedood.

De man woonde op dat moment niet samen met zijn vriendin, maar in een huis aan de Beukenlaan in Glimmen. Over dat laatste lopen de meningen in de buurt uiteen, omdat dit huis bezocht werd door veel mensen, waarvan niet precies duidelijk was wie de hoofdbewoner was.

De dubbele moord (of doodslag) veroorzaakte destijds grote onrust in de wijk.