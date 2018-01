Verdachte van Harense autobranden verblijft in een zorginstelling

Door: Redactie

De vrouw, die in Haren bekend staat als ‘mogelijke pyromaan van Oosterhaar’, is na haar voorarrest in september en oktober op vrije voeten gesteld, maar nog niet helemaal. Zij is inmiddels namelijk opgenomen in een gesloten zorginstelling. Dat bevestigt woordvoerder Manon Hoiting van het OM Noord Nederland.

In september 2017 werd de vrouw, Linda B., in Groningen vrijwel op heterdaad betrapt toen ze brand stichtte in een auto in haar nieuwe woonwijk Kostverloren. Eerder ging daar toen al een andere auto in vlammen op en werd brand gesticht in de tuin van een buurtgenoot. De wijk keerde zich tegen haar, vooral toen duidelijk werd dat zij in Haren ook al werd verdacht van het stichten van autobranden.

In de wijk Oosterhaar (omgeving Heesterlaan, waar zij in de buurt woonde) gingen in 2016 en 2017 al auto’s in vlammen op en rezen er verdenkingen tegen haar. Zij kampte met alcoholproblemen en zou volgens buren altijd aanwezig zijn geweest bij de branden. Zelf ontkende zij stelselmatig, ook in interviews met Haren de Krant en Dagblad van het Noorden.

De politie heeft inmiddels het onderzoek afgerond en de zaak aangedragen bij het OM Noord Nederland. Volgens Manon Hoiting wordt de zaak daar nu beoordeeld. Het OM moet ‘brood zien’ in de aangedragen bewijzen. In afwachting van een eventuele rechtszitting verblijft de verdachte dus nu in een instelling waar wordt gewerkt aan haar problemen.