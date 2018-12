Verenigingsblad van Old Go over Oud Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Het verenigingsblad van Old Go draagt de toepasselijke naam Harens Old Goud. Bij goud moet worden gedacht aan goederen, materialen, verhalen en vele andere zaken.

Het blad verschijnt twee keer per jaar ( juni en december). Leden krijgen het blad gratis. Voor overige belangstellenden zijn losse nummers tegen betaling verkrijgbaar op een aantal adressen in de gemeente. Dat zijn Boomker, Bruna, Zorgboerderij de Mikkelhorst, Orchidee├źnkwekerij Reinhardt in Glimmen, Tankstation Total aan de Rijksstraatweg. Het decembernummer is verschenen met artikelen over de voormalige Tuchtschool in Haren, voormalig buitenhuis de Mickelhorst, kleuterschool Het Eibernest, een tocht langs het Glimmerbeekje, het leven en wonen op de Hoornsedijk en vele andere verhalen. Eerder verschenen nummers kunnen worden verkregen door te mailen aan: info@oldgo.nl