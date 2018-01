Het verhaal achter de gezamenlijke zelfdoding: het plan bestond al vier jaar…

Nieuws:

Door: Redactie

Op 10 december maakten twee bejaarde Harenaars een einde aan hun leven. Zij wensten in harmonie te sterven voordat zij zouden worden overgeleverd aan zorg. Zij wilden niet afhankelijk en hulpbehoevend worden. Reeds in 2013 maakten zij plannen en schaften zij de benodigde middelen in China aan. Dat is te lezen in het persoonlijke verhaal van hun zoon, dat volgende week verschijnt in Haren de Krant.

In het artikel wordt de vraag opgeworpen of het niet mogelijk moet zijn om met legale middelen een eind aan het leven te maken, zelfs zonder daarvoor verantwoording af te leggen. We stelden vragen aan een huisarts en aan andere mensen die over dit onderwerp een opinie hebben. In een persoonlijk verhaal vertelt een nabestaande van het Harense echtpaar hoe hij de laatste fase heeft beleefd. Zijn ouders hebben met hun besluit weer volop stof tot discussie en nadenken gegeven.



Haren de Krant verschijnt volgende week en wordt verspreid tussen 24-26 januari. Op 24 januari is het gehele artikel ook te lezen op deze website.