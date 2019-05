Verhuizing Boomker Boeken nu 100% zeker

Nieuws:

Door: Redactie

De coöperatieve boekhandel Boomker gaat verhuizen naar het Raadhuisplein 7. Dat is nu 100% zeker. Deze week is het huurcontract getekend en de leden van de coöperatie hebben ingestemd met de plannen. Na 101 jaar verhuist de winkel van de Rijksstraatweg 205 naar het Raadhuisplein. De feestelijke heropening staat gepland op 27 september.

Deze verhuizing staat niet op zichzelf. Want Echte Bakker Haafs, die ook is gevestigd aan het Raadhuisplein, gaat ook een deel van het winkeloppervlak huren. Daardoor ontstaat een mooie combinatie van boeken snuffelen, koffie drinken en een broodje eten. De verbouwing van het pand, waar voorheen o.a. Action en de C1000 waren gevestigd, wordt in de zomermaanden uitgevoerd.