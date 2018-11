Verkiezingsdebat was vriendelijk en mild

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdagavond vond het verkiezingsdebat plaats in de raadszaal van Haren. Twaalf partijen waren vertegenwoordigd. Zij wisselden van gedachten over belangrijke Harense thema’s, zoals groen (het behouden daarvan), woningbouw en voorzieningen.

Zoals was te voorzien was er geen enkele partij die verklaarde voorzieningen te willen schrappen en groene gebieden te willen bebouwen. Burgemeester Pieter van Veen, die gastheer was, merkte snedig op dat hij zelden zoveel eensgezindheid zag in de Harense raadszaal.

Stemmen op Harenaars

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Haren gaat samen met Groningen en Ten Boer. De Harense kandidaten (zie elders op deze website) hopen op voorkeursstemmen, die er zomaar voor zouden kunnen zorgen dat zij alsnog in de Groninger raad kunnen. Harense raadsleden zullen wellicht het Harense belang beter tot klinken brengen dan raadsleden van elders. Mocht de persoon waarop is gestemd het niet halen, is de stem niet verloren. Die blijft dan bij de betreffende partij.